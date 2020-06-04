İstanbul'da kiraladığı dükkanın duvarı eksik çıktı

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın bitişiğindeki dükkanın duvarı da yıkıldı.

Mustafa Kemapaşa Mahallesi'nde 5 katlı bir bina, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıyor. Binanın yıkıldığı sırada bitişikteki binanın zemin katındaki dükkanın bir duvarının bulunmadığı ortaya çıktı.

Yıkım sonrası dükkanının bir bölümü açıkta kalan Turan Baki, burayı kısa sürede kapatacaklarını söyledi. İnşaat malzemeleri satan Baki, boşaltılan ve yıkılan binadaki bitişikteki dükkanın da kendisine ait olduğunu, geçici olarak buraya taşındığını belirterek, şöyle konuştu:



“Kiraladığımız bu dükkanın da duvarı yokmuş. Bitişikte yıktırdığımız binanın duvarı ile ortak kullanılıyormuş. Bu tarafa sadece sıva yapılmış. Duvar yapmaya ‘Gerek duymamışlar”



Avcılar’da geçen yıl, kentsel dönüşüme alınan bir binanın yıkımı sırasında bitişikteki 4 katlı binanın bir katının duvarlarının da bulunmadığı görülmüştü.