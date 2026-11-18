İstanbul'da kırmızı ışıkta 19 kurşunla infaz: Saldırgan kulüp başkanı çıktı
18.11.2026 16:17
İstanbul'da kırmızı ışıkta işlenen cinayetin zanlısının Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F. olduğu belirlendi. Cinayetin 80 milyon liralık satış nedeniyle yaşanan anlaşmazlık olduğu ileri sürüldü.
İstanbul'da kırmızı ışıkta işlenen cinayeti, Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F.'nin gerçekleştirdiği belirlendi.
Eyüpsultan'a bağlı Alibeyköy Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi'nde dün saat 15.30 sıralarında bir iş hanının sahibi Ferhat Yamen, otomobiliyle iş merkezinin önündeki kırmızı ışıkta beklediği sırada saldırıya uğradı.
OLAY YERİNDE 19 KURŞUN BULUNDU
Aracın yanına yaklaşan saldırgan, Yamen'e ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yamen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde 19 kurşun bulundu.
Cinayet Alibeyköy'deki Atatürk Caddesi üzerinde işlendi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Yamen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden yaya olarak kaçan saldırganı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.
SALDIRGAN SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı. Soruşturmada saldırıyı gerçekleştiren kişinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F. olduğu tespit edildi.
Olay yerinde 19 kurşun bulundu.
80 MİLYON LİRALIK ANLAŞMAZLIK İDDİASI
İddiaya göre ikili arasında yaklaşık 80 milyon lira değerindeki bir dükkan satışındaki anlaşmazlık yaşandığı öğrenildi. Halil F.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
CENAZE ADLİ TIPTAN ALINDI
Cenaze otopsi işlemlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ferhat Yamen'in cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan bugün alındı.
Yamen'in cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Alibeyköy Veysel Karani Camii'nden kaldırılarak Hasdal Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.