80 MİLYON LİRALIK ANLAŞMAZLIK İDDİASI

İddiaya göre ikili arasında yaklaşık 80 milyon lira değerindeki bir dükkan satışındaki anlaşmazlık yaşandığı öğrenildi. Halil F.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

CENAZE ADLİ TIPTAN ALINDI

Cenaze otopsi işlemlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ferhat Yamen'in cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan bugün alındı.

Yamen'in cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Alibeyköy Veysel Karani Camii'nden kaldırılarak Hasdal Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.