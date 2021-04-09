İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu

İstanbul'da bu hafta sonu da uygulanacak kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı. İBB trafik uygulamasına göre saat 16.00 itibariyle yoğunluk yüzde 70'lere dayandı.

İHA 09.04.2021 - 16:02

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu

Corona virüs önlemleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının etkisiyle İstanbul'un trafiği erken başladı. 

İstanbul'da hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk oluşmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik uygulamasına göre saat 16.00 itibariyle yoğunluk yüzde 67 seviyesine ulaştı.

İstanbul'un da aralarında bulunduğu 58 'kırmızı' ilin hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00'da başlayarak pazar sabah 05.00'e kadar devam edecek. 

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