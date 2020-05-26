İstanbul'da kısıtlamayı delen 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza: 1 gözaltı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Bülbül Mahallesi Kurtuldu Sokak üzerinde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir grup vatandaş corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını delerek dışarıya çıktı.

O esnada sokakta devriye gezen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı “Gece Kartalları” diye adlandırılan bekçiler, kısıtlamayı delen kişileri evlerine gitmeleri yönünde uyardı. Ancak şahıslar bekçilere karşılık vererek üzerlerine yürüdü.



25 BİN 200 LİRA CEZA KESİLDİ



Yaşanan arbede sonucunda vatandaşların da sokağa inmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kısıtlamayı delen ve ekiplere direnen 8 kişiyi etkisiz hale getirdi. Olayın kontrol altına alınmasının ardından polis, 8 şahsa “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 3 bin 150’şer lira idari para cezası uyguladı.



BEKÇİYİ YARALAYAN KİŞİ GÖZALTINDA



Olayla alakalı, bekçilere direnen ve bekçiyi sopayla kolundan hafif şekilde yaralayan 1 kişi ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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