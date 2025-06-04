İstanbul'da kıskançlık cinayeti: Suçunu itiraf etti

Olay, 1 Haziran saat 22.30 sıralarında Oruçreis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokakta yürüyen Selami Yılmaz'a arkadan yaklaşan bir kişi, yanındaki silahla ateş açarak öldürdü. Olayın ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, Selami Yılmaz'ın arkasında hızla gelerek ateş açan şüphelinin olay yerine taksiyle geldiğini ve cinayeti işlediğini tespit etti. ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Çalışmalarını sürdüren polis, Selami Yılmaz'ın bir süredir birlikte olduğu Y.G. isimli kadının bilgisine başvurdu. Y.G., daha önceden birlikte olduğu Gökhan P.'nin kendilerini bir süredir rahatsız ettiğini, olayı da bu kişinin gerçekleştirmiş olabileceğini söylemesi üzerine Gökhan P.(27) gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Öldürülen Selami Yılmaz’ın arkadaşı olduğu tespit edilen şüpheli, Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. Olayın kıskançlık sonucu olduğunu söyleyen Gökhan P., “Y.G. ile birliktelik yaşıyorduk. Ancak daha sonra aramız bozuldu ve ayrıldık. Kısa süre sonra Y.G.’nin benim arkadaşım olan Selami Yılmaz ile birlikte olduğunu öğrendim. Bu duruma çok içerledim. Olayı bir anlık sinirle bu nedenle gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.



Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Gökhan P. ile olaydan sonra kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri öğrenilen M.R.Ç. ve İ.K.(17) adliyeye sevk edildi.