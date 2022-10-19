İstanbul'da kız kardeşlere sokak ortasında saldırı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde iki kız kardeş sokak ortasında sözlü tacize uğrayıp dövüldü.

Özel bir üniversitede Makine Bölümü öğrencisi olan Yeliz Sarıgül Kılıç ve kardeşi Elif Kılıç'a geçtiğimiz pazar günü taksi bekledikleri sırada yoldan geçen bir sürücü, sözlü tacizde bulundu.



Kardeşlerin tepki gösterdiği kişi, aracından inerek Yeliz Sarıgül Kılıç'a saldırdı.



Yeliz Sarıgül Kılıç, yaşananları şöyle anlattı:

''Taksi beklerken bir araç yanaştı ve kornaya bastı. Ablam da 'Ne basıyorsun?' diye tepki gösterdi. Aracın içerisinden bir şeyler söyledi ama ne söylediğini anlamadım. Ben de istemediğimizi söyledim, ikaz ettim ve gitmesini söyledim.

''GÖZÜMÜ HER KAPATTIĞIMDA UYUYAMIYORUM''



Arabasından inip bana doğru yürüdü, daha sonrası bende yok. Sanırım bana vurmaya başlamış, o kısmı ablam hatırlıyor ben hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde kanlar içindeydim. Ne adam ne araba vardı. Bana doğru gelişini unutamıyorum. Gözümü her kapattığımda uyuyamıyorum'' diye konuştu.



DUDAĞINA 20 DİKİŞ ATILDI



Saldırgan, abla Elif Kılıç'ı da yerde sürükledi. Kılıç'ın cep telefonunu da alarak kayıplara karıştı.



Saldırıya tanık olan bir kişi tarafından hastaneye götürülen genç kızın dudağına 20 dikiş atıldı.

Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.