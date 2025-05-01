İstanbul'da kız öğrenci yurdunda yangın

İstanbul Avcılar’da üniversite öğrencisi kız öğrencilerin kaldığı yurtta elektrik tesisatından kaynaklanan yangın çıktı. Dumandan etkilenen bir öğrenciye ambulansta müdahale edildi.

İstanbul'da kız öğrenci yurdunda yangın

’da Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı dört katlı kız binanın bodrum katındaki elektrik tesisatında başlayan yangın nedeniyle, bina içerisine duman yayıldı.

Dumanı gören öğrenciler binayı boşaltırken, ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

ekipleri yangını kısa sürede söndürerek bina içerisindeki dumanı tahliye etti.

BİR ÖĞRENCİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen bir öğrenci ambulansta tedavi edildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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