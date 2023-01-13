İstanbul'da "Kökünü Kurutma Operasyonu": 176 kişiye gözaltı

İstanbul'da yapılan uyuşturucu operasyonları neticesinde 176 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin açıklama yaptı.



Bakan Soylu açıklamasında şunları kaydetti:



"Kökünü kurutana kadar devam. İstanbul İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 12 Ocak'ta İstanbul genelindeki operasyonlarda toplam 176 kişi gözaltında, 26 kilogram uyuşturucu madde, 84 bin 325 adet ecstasy/captagon hap ele geçirildi. Kahraman polislerimize tebrikler."

