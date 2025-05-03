İstanbul'da kolonları patlayan 96 dairelik siteye tahliye

Oturulamaz haldeki binanın sakinlerinden biri, "Eğer deprem 13 saniyeden fazla sürseydi şu an ölmüştük." diye konuştu.

İstanbul Küçükçekmece 'de kolon demirleri çürüyen, duvarlarında derin çatlaklar oluşan 96 daireli site Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından mühürlendi.

SİTE SAKİNLERİNE 7 GÜN SÜRE VERİLDİ Site sakinleri apar topar evlerini terk etti. 10 gündür evlerine giremeyen site sakinlerine eşyalarını çıkarmaları için 7 gün süre tanındı.

Hem taşınma hem de barınacak yer bulma telaşı başladı.

23 Nisan'daki İstanbul depremi sonrası yapılan saha taramalarında megakentteki 4 bin 295 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi.