İstanbul'da kolonlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edildi

Hürriyet Mahallesi Birlik 1 Sokak'taki 6 katlı binanın sakinleri, kolonlarda çatlaklar oluştuğu, binanın sallandığı ve tabanında çökme olduğu gerekçesiyle belediyeye ihbarda bulundu.



Bunun üzerine adrese Bahçelievler Belediyesi zabıtası ile itfaiye ekipleri sevk edildi.



Belediye ekipleri, yaptıkları ön inceleme sonrası binanın tahliye edilmesini kararlaştırdı.