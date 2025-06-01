İstanbul'da konteyner yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir konteynerde yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan siyah dumanlar, birçok noktadan görülebiliyor. Olay yerine ekipler sevk edildi.

İstanbul'da konteyner yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı

'da bir konteynerde yangın çıktı.

, Yıldıztabya'daki bir konteynerde bilinmeyen bir nedenle başladı.

İstanbul'da konteyner yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı - 1 Yangın nedeniyle oluşan duman birçok noktadan görülüyor

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

nedeniyle oluşan duman, birçok noktadan görülebiliyor.

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