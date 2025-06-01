İstanbul'da konteyner yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir konteynerde yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan siyah dumanlar, birçok noktadan görülebiliyor. Olay yerine ekipler sevk edildi.
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir konteynerde yangın çıktı.
Yangın, Yıldıztabya'daki bir konteynerde bilinmeyen bir nedenle başladı.
Yangın nedeniyle oluşan duman birçok noktadan görülüyor
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle oluşan duman, birçok noktadan görülebiliyor.
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