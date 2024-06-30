İstanbul’da kontrolden çıkan otomobil gece kulübüne girdi

İstanbul Bakırköy’deki sahil yolunda kontrolden çıkan bir otomobil, gece kulübüne girdi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, gece kulübü ve araçta maddi hasar meydana geldi.

İstanbul’da kontrolden çıkan otomobil gece kulübüne girdi

Bakırköy sahil yolunda kontrolden çıkarak gece kulübüne giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kennedy Caddesi’nde seyir halindeki 34 GTH 642 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kapalı gece kulübüne girdi.

İstanbul’da kontrolden çıkan otomobil gece kulübüne girdi - 1

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Amine G’yi, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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