İstanbul'da korkunç cinayet: Eski eşini kaçırmak istedi, direnince kurşun yağdırdı

İstanbul'da korkunç bir cinayet işlendi.

Olay, Şişli ilçesi Kazım Orbay Caddesi'nde saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi.



5-6 EL ATEŞ ETTİ



Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya 5-6 el art arda ateş etti.