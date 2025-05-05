İstanbul'da korkunç cinayet: Eski eşini kaçırmak istedi, direnince kurşun yağdırdı

İstanbul Şişli'de işe giden Bahar Aksu (34), eski eşi ve arkadaşları tarafından kaçırılmak istendi. Uzun süre direnen Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak öldürüldü.

İstanbul'da korkunç cinayet: Eski eşini kaçırmak istedi, direnince kurşun yağdırdı

'da korkunç bir cinayet işlendi.

Olay, Şişli ilçesi Kazım Orbay Caddesi'nde saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi.

5-6 EL ATEŞ ETTİ

Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya 5-6 el art arda ateş etti.

İstanbul'da korkunç cinayet: Eski eşini kaçırmak istedi, direnince kurşun yağdırdı - 1 Saldırı anı

Bahar Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheliler geldikleri araçla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da korkunç cinayet: Eski eşini kaçırmak istedi, direnince kurşun yağdırdı - 2 Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri
İstanbul'da korkunç cinayet: Eski eşini kaçırmak istedi, direnince kurşun yağdırdı - 3

ESKİ EŞİ VE 3 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da korkunç cinayet: Eski eşini kaçırmak istedi, direnince kurşun yağdırdı - 4 Şüphelilerin yakalandığı anlar

ÜNLÜ OYUNCU NUR SÜRER CİNAYETE TANIK OLDU

Cinayete tanık olan oyuncu Nur Sürer, "Ön tarafa baktığımda kadını gördüm. Çığlık seslerini benim komşum duymuş. Arkasından ateş etmişler sonra yere düşünce 2 el kafasına silahla ateş etmiş. Bir kadın daha hayattan koparıldı. Bu insanların ömür boyu cezaevinde kalmaları gerekiyor." dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...