İstanbul'da korkunç cinayet: Eski eşini kaçırmak istedi, direnince kurşun yağdırdı
İstanbul Şişli'de işe giden Bahar Aksu (34), eski eşi ve arkadaşları tarafından kaçırılmak istendi. Uzun süre direnen Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak öldürüldü.
İstanbul'da korkunç bir cinayet işlendi.
Olay, Şişli ilçesi Kazım Orbay Caddesi'nde saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi.
5-6 EL ATEŞ ETTİ
Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya 5-6 el art arda ateş etti.
Bahar Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheliler geldikleri araçla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ESKİ EŞİ VE 3 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
ÜNLÜ OYUNCU NUR SÜRER CİNAYETE TANIK OLDU
Cinayete tanık olan oyuncu Nur Sürer, "Ön tarafa baktığımda kadını gördüm. Çığlık seslerini benim komşum duymuş. Arkasından ateş etmişler sonra yere düşünce 2 el kafasına silahla ateş etmiş. Bir kadın daha hayattan koparıldı. Bu insanların ömür boyu cezaevinde kalmaları gerekiyor." dedi.
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