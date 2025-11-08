İstanbul'da korkunç cinayet: Ölen 60, öldüren 13 yaşında!

08.11.2025 08:46

İstanbul'da korkunç cinayet: Ölen 60, öldüren 13 yaşında!
Star Haber

Star Haber

İstanbul'da 13 yaşındaki bir çocuk, tartıştığı 16 yaşındaki çocuğu silahla yaralayıp dedesini de öldürdü. 9 suç kaydı olan çocuk tutuklandı. (Haber: Tugay Saday)

İstanbul'da 60 yaşındaki bir adam, 13 yaşındaki çocuk tarafından sokak ortasında öldürüldü. Olay Gaziosmanpaşa ilçesinde geçtiğimiz pazartesi günü yaşandı.

 

İKİ ÇOCUK BİRBİRİYLE KAVGA ETTİ

 

İddiaya göre mahalle düğününe gelen 13 yaşındaki çocuk taşkınlık çıkarmaya başladı. Zanlı, tartıştığı 16 yaşındaki bir çocuğu da dövdü.

 

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK SİLAHLA ATEŞ ETTİ

 

Dede Servet Macit torununa zorbalık yapan çocuğu uyardı, ardından yoluna devam etmek istedi ancak o çocuk belindeki silahı çıkarıp dede ve toruna kurşun yağdırdı. Vurulan dede ve torun yere yığıldı.

 

DEDE YAŞAMINI YİTİRDİ, TORUN TEDAVİ ALTINDA

 

60 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, torunu ise tedavi altında. Ateşlenen kurşunlardan biri de sokaktaki bir iş yerine isabet etti.

 

ÇOCUĞUN 9 SUÇ KAYDI ÇIKTI

 

Silahlı saldırganın suç dosyası kabarık çıktı. Çocuğun tam 9 kez şüpheli sıfatıyla adli işlem gördüğü öğrenildi.

 

TUTUKLANDI

 

Saldırının ardından kaçan şüpheli gözaltına alındı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

 

AĞABEYİ DE CİNAYETTEN CEZAEVİNDE

 

Şüpheli çocuğun ağabeyinin de işlediği cinayet nedeniyle cezaevinde olduğu öğrenildi.