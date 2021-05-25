İstanbul'da korkunç cinayet: Sahilde oturan adamı 'Yan baktın' diyerek denize attı

İstanbul Eminönü'nde geçtiğimiz nisan ayında işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı.

Akli dengesinin bozuk olduğu öne sürülen bir kişi, inşaat işçisi Ahmet Uzun'u (38) kendisine baktığı iddiasıyla denize attı. Düşme anında kafasını çarpan Uzun hayatını kaybetti.

Şehir Hatları Eminönü Vapur İskelesi yanında akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Serkan Akar, sahil kenarında bir kız çocuğunu kucağına alarak denize atmaya yeltendi.

KIZ ÇOCUĞU ELİNDEN KURTULDU

Kız çocuğunun çırpınışları üzerine vazgeçen saldırgan, bu kez sahilde oturarak kendisini seyreden inşaat işçisi Ahmet Uzun'a yöneldi.

SAHİLDE OTURAN KİŞİYİ DENİZE ATTI

Uzun'a 'yan baktın' diyerek yumruk atan saldırgan, adamın denize düşmesini sağladı.

KAFASINI BETONA ÇARPTI

Kafasını betona çarparak denize düşen Ahmet Uzun, hayatını kaybetti.

DENİZE ATTIĞI KİŞİNİN ÖLÜMÜNÜ İZLEDİ

İstanbul'un göbeğinde dehşete düşüren cinayet, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, zanlı Serkan Akar, ilk olarak küçük bir kız çocuğunu havaya kaldırarak denize atmaya yelteniyor. Görüntülerde Serkan Akar, denize atmadan önce tanımadığı çocuğu ‘şakalaşma’ bahanesi ile omuzlayıp kıyıya doğru yürüyor. Havaya kaldırılan kız çocuğu zanlının elinden bir çırpıda kurtulurken, Serkan Akar, bir süre bekledikten sonra deniz kıyısında oturan Ahmet Uzun’un yanına doğru gidiyor. Betonda oturan Uzun’a önce yumruk vuran zanlı, daha sonra denize atarak başını kıyıdaki betona çarpıp denize düşen talihsiz adamın ölümünü izliyor.

SOKAK MÜZİSYENİ OLAYA TANIK OLDU

Bu sırada katil zanlısı ile birlikte çevredeki kişilerin de olayı izlediği görülen video karesine, olayın yaşandığı yere birkaç metre mesafede bulunan iki kişiden oluşan bir müzik grubu da takılıyor.

Şarkı söyleyip gitar çaldıkları anlaşılan söz konusu kişilerden birinin, olay anına tanıklık ettiği ve şaşkınlık yaşadığı göze çarpıyor. Bu sırada katil zanlısı Serkan Akar, olaydan bir süre sonra kıyıdan uzaklaşarak izini kaybettirmeye çalışıyor.

YAKALANAN SALDIRGAN TUTUKLANDI

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, o tarihte görgü tanıklarının bilgisine başvurarak, Ahmet Uzun'un zihinsel engelli olduğu ileri sürülen Serkan Akar adlı bir kişi tarafından ayaklarından tutularak denize itildiği bilgisini aldı. Görgü tanıklarının ifadeleri ile güvenlik kamera görüntülerini karşılaştıran emniyet güçleri, faili kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Uzun’u denize atarak feci şekilde ölümüne neden olan katil zanlısı emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.