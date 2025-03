İstanbul'da korkunç olay! Gürültü yapanları uyardı, kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Esenler'de 17 Mart Pazartesi günü 26 yaşındaki Abdurrahman Balcı, yaşadığı apartman önünde yedikleri çekirdekleri etrafa atan ve gürültü yapan Berat C. (19), Baran C. (17) ve Musa P.'yi (19) uyardı. Balcı ile 3 kişilik grup arasında sözlü tartışma çıktı.



Berat C., tartışma sonrası kardeşiyle birlikte yürüyüşe çıkan Balcı'ya saldırdı. Berat C. cebinden çıkardığı bıçağı art arda Balcı'ya sapladı. Balcı kanlar içerisinde yere yığılırken Berat C., Baran C., ve Musa P. olay yerinden koşarak kaçtı.



Balcı, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.