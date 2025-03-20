İstanbul'da korkunç olay! Gürültü yapanları uyardı, kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Esenler'de yaşadığı apartmanın önünde etrafı kirletip, gürültü yapan üç kişiyi uyaran Abdurrahman Balcı, kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.
Esenler'de 17 Mart Pazartesi günü 26 yaşındaki Abdurrahman Balcı, yaşadığı apartman önünde yedikleri çekirdekleri etrafa atan ve gürültü yapan Berat C. (19), Baran C. (17) ve Musa P.'yi (19) uyardı. Balcı ile 3 kişilik grup arasında sözlü tartışma çıktı.
Berat C., tartışma sonrası kardeşiyle birlikte yürüyüşe çıkan Balcı'ya saldırdı. Berat C. cebinden çıkardığı bıçağı art arda Balcı'ya sapladı. Balcı kanlar içerisinde yere yığılırken Berat C., Baran C., ve Musa P. olay yerinden koşarak kaçtı.
Balcı, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
SALDIRGANLAR YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan, Berat C., Baran C., ve Musa P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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