İstanbul'da korkunç olay. Kız kardeşinin yanında gördüğü kişiyi öldürdü
26.02.2026 16:37
Son Güncelleme: 26.02.2026 16:45
Öldürülen Murat Yaşar.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir genç, kız kardeşinin yanında gördüğü 25 yaşındaki Murat Yaşar'ı sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da dün akşam saatlerinde korkunç bir cinayet işlendi.
İddiaya göre, Murat Yaşar (25), sokak üzerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu bacaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Murat Yaşar, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KIZ KARDEŞİNİN YANINDA GÖRÜP SİNİRLENMİŞ
Katil zanlısı olduğu öğrenilen Serhat K.'nin (25), kız kardeşini Murat Yaşar ile birlikte gördüğü, bu nedenle öfkelendiği ve yaşanan tartışmanın ardından cinayeti işlediği öne sürüldü.
KATİL ZANLISI GÖZALTINDA
Serhat K.'nin olay sonrası Şehit Gökhan Topçu Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.