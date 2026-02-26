İstanbul'da korkunç olay. Kız kardeşinin yanında gördüğü kişiyi öldürdü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da dün akşam saatlerinde korkunç bir cinayet işlendi.

İddiaya göre, Murat Yaşar (25), sokak üzerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu bacaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Murat Yaşar, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KIZ KARDEŞİNİN YANINDA GÖRÜP SİNİRLENMİŞ

Katil zanlısı olduğu öğrenilen Serhat K.'nin (25), kız kardeşini Murat Yaşar ile birlikte gördüğü, bu nedenle öfkelendiği ve yaşanan tartışmanın ardından cinayeti işlediği öne sürüldü.

KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

Serhat K.'nin olay sonrası Şehit Gökhan Topçu Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.