İstanbul Fatih'te bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Sümbül Efendi Mahallesi Eski Sarayönü Sokağı'nda bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Boş durumdaki bu evden alev ve dumanlar yükseldiğini fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangını söndüren itfaiye görevlileri daha sonra soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

