İstanbul'da kovalamaca: Fırında sıkıştırıp ateş ettiler

İstanbul'da bir kişi, kaçtığı husumetlileri tarafından bir fırında kurşunlandı.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Gaziosmanpaşa'daki Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Girne Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre 17 yaşındaki Yiğit Serkan S. isimli genç, arkadaşları ile cadde üzerinde yürüdüğü sırada motosikletli husumetlileri ile karşılaştı.

Taraflar arasında kovalamaca yaşanırken Yiğit Serkan S.’nin arkadaşları ara sokaklara kaçtı.

Yiğit Serkan S. ise cadde üzerinde bulunan bir fırına saklanmak istedi.

