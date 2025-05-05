İstanbul'da kovalamaca: Fırında sıkıştırıp ateş ettiler
İstanbul'da husumetlileri ile karşılaşan bir genç, Gaziosmanpaşa'da bir fırına sığındı. Genç burada silahlı saldırıya uğradı.
İstanbul'da bir kişi, kaçtığı husumetlileri tarafından bir fırında kurşunlandı.
Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Gaziosmanpaşa'daki Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Girne Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre 17 yaşındaki Yiğit Serkan S. isimli genç, arkadaşları ile cadde üzerinde yürüdüğü sırada motosikletli husumetlileri ile karşılaştı.
Taraflar arasında kovalamaca yaşanırken Yiğit Serkan S.’nin arkadaşları ara sokaklara kaçtı.
Yiğit Serkan S. ise cadde üzerinde bulunan bir fırına saklanmak istedi.
Motosikletli saldırganlardan biri elindeki silahla fırına doğru ateş etti.
Olayda Yiğit Serkan S.’nin eline kurşun isabet ederek yaralanırken, motosikletli iki saldırgan olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri fırında çalışma yaptı.
Polis ekiplerinin saldırganları arama çalışmaları devam ediyor.