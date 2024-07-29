İstanbul’da krikolu trafik magandasına uçan kafa

İstanbul Pendik’te otomobil sürücüleri arasında çıkan tartışmada, bir sürücü kriko ile diğer sürücüye saldırdı. Olayı gören bir vatandaş, krikolu saldırgana uçan kafa attı.

İstanbul’da krikolu trafik magandasına uçan kafa

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’da yaşanan bir kavgasında, yoldan geçen bir vatandaş, krikolu saldırgana uçan kafa attı.

Olay, Pendik’te saat 15.00 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, Erol Kaya Caddesi üzerinde seyir halinde anlaşmazlık yaşayan 2 araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

İstanbul’da krikolu trafik magandasına uçan kafa - 1 Yaşanan tartışma bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Sürücülerden biri arabasından aldığı kriko ile diğer sürücüye saldırdı.

Olaya tanık olan bir vatandaş ise krikolu saldırganın yüzüne kafa atarak olay yerinden uzaklaştırdı.

, vatandaşların araya girmesi ile sonlandı.

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