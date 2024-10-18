İstanbul'da kritik buluşma: Erdoğan; Rus, İranlı, Azerbaycanlı ve Ermeni bakanlarla görüştü
Rusya, İran, Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları, İstanbul'a geldi. Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'ncü toplantısına katılan bakanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.
İstanbul'un önemli konukları var.
Rusya, İran, Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları, İstanbul'da Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'ncü toplantısına katılmak için geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı kabul ederek görüştü.
Kabul basına kapalı gerçekleşti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Recep Tayyip Erdoğan