İstanbul'da kritik buluşma: Erdoğan; Rus, İranlı, Azerbaycanlı ve Ermeni bakanlarla görüştü

Rusya, İran, Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları, İstanbul'a geldi. Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'ncü toplantısına katılan bakanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

İstanbul'da kritik buluşma: Erdoğan; Rus, İranlı, Azerbaycanlı ve Ermeni bakanlarla görüştü

İstanbul'un önemli konukları var.

Rusya, İran, Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları, İstanbul'da Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'ncü toplantısına katılmak için geldi.

İstanbul'da kritik buluşma: Erdoğan; Rus, İranlı, Azerbaycanlı ve Ermeni bakanlarla görüştü - 1

Cumhurbaşkanı , Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı kabul ederek görüştü.

Kabul basına kapalı gerçekleşti.

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