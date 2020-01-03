İstanbul'da küçük çocuk maganda kurşunundan son anda kurtuldu

İstanbul Pendik’te yılbaşı gecesi evinde oturan aile az kalsın maganda kurşununa hedef oluyordu.

Yılbaşı gecesi Pendik’te meydana gelen olayda baba Hakan Ekici, pencerenin hemen yanındaki kanepeye uzanmak için oğlu Kağan -Ekici’nin kanepeden kalkmasını istedi.

Küçük çocuk kanepeden kalktıktan yaklaşık 30 saniye sonra evin penceresine bir kurşun isabet etti.



Eve giren kurşun nedeniyle aile büyük şok yaşadı. Küçük çocuk, evlerine giren kurşundan şans eseri saniyelerle kurtuldu.



Ailenin ihbari üzerine eve gelen olay yer inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Polis, eve ateş açan kişiyi arıyor.