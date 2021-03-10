İstanbul'da kumarhaneye çevrilen daireye baskın

Beşiktaş'ta bir dairede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları baskında 13 kişiyi gözaltına aldı. Kurpiyerler ve mekan sahibine adli işlem başlatılırken, kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye 56 bin 500 lira ceza kesildi.

DHA 10.03.2021 - 12:31

İstanbul'da kumarhaneye çevrilen daireye baskın

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İstanbul'da Asayiş Şube Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine geçen pazartesi akşam saatlerinde Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi Ayazmadere Caddesi'ndeki bir daireye baskın düzenledi.

13 KİŞİ GÖZALTINDA

Ekipler, 'casino' tarzında dizayn edilen dairede, mekan sahibi, 2 kurpiyer ve kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiyi yakaladı.

Yapılan operasyonda dairede 'rulet' ve 'poker' oynandığı öğrenilirken, 1 adet rulet ve masası, bin 270 adet para yerine kullanılan renkli pul ve 5 deste çeşitli oyun kartları ele geçirildi.

10 KİŞİYE 56 BİN 500 LİRA CEZA

Kumar oynamaya gelen 10 kişiye Kabahatler ve Hıfzıssıhha Kanunu gereğinde toplamda 56 bin 500 lira ceza kesildi. Polis ekipleri, 3 şüpheli ve kumar oynadığı tepit edilen 10 kişiyi polis merkezine götürdü. Kurpiyerler ve mekan sahibine adli işlem yapıldı.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyon kameralara yansıdı. Görüntülerde, içerideki kişilerin kapalı mekanda sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve dairenin kumarhane tarzında dizayn edildiği görülüyor.

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