İstanbul'da kumaş deposunda yangın

İstanbul'un Güngören ilçesi Sanayi Mahallesi Piyale Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Kumaşların depolandığı bodrum katından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları gören mahalle sakinleri apartmandaki dairelerde yaşayanları uyardı. Apartman sakinleri daireleri boşaltarak polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi kumaş deposunun bulunduğu bodrum kattaki yangını söndürdü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.