İstanbul'da Kurban Bayramı'nda ücretsiz toplu ulaşım kararı

Kurban Bayramı boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul'da Kurban Bayramı'nda ücretsiz toplu ulaşım kararı

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, bayramı kapsayan 6-9 Haziran'da İBB'ye ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

İETT, Metro ve Şehir Hatları, gerekli hallerde ek seferler koyacak.

GECE SEFERLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Şehir Hatları, ek olarak 6 Haziran ve 7 Haziran gecesi, Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş hattında gece seferlerini gerçekleştirecek.

Metro İstanbul da cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde M1A, M1B, M2, M4, M5, M6 ve M7 hatlarında gece metrosu uygulaması yapacak.

Metro İstanbul, bayram süresince toplam 9 bin 479 çalışanıyla hizmet verecek.

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