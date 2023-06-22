İstanbul'da kurban pazarlarında denetim

“HERHANGİ BİR PROBLEM OLDUĞUNDA KARANTİNA ÇADIRINA ALINIYOR"



Kurban yerlerinde hastalıklı hayvanlar için karantina yerlerinin de bulunduğunu ifade eden Karaca, “Bu Bahçelievler'deki pazarımız. Burada yaklaşık 177 çadırımız var. Ona göre hesapladığımızda 2 bin civarında hayvan var pazarımızda. Şu ana kadar yarıdan fazlası satılmış. Hayvanın sağlık durumuna bakılıyor. Herhangi bir problemi var mı? Aşırları var mı? Her hayvan için pasaport var zaten. Orada bütün bilgiler var. Doğduğu işletme, doğum tarihi, ırkı, cinsiyeti var. Yapılmış olan aşılar da var. Bütün bilgileri mevcut. Bunların kontrolleri yaptıktan sonra pazara alıyoruz. Pazarda da, İlçe Tarım Müdürlüğü, İl Müdürlüğü, belediye veterinerliğinden arkadaşlarımız kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Hayvan pazarları daha öncesinden zaten belli bir puanı geçtikten sonra kurulabiliyor. Bütün belgeler inceleniyor. Herhangi bir problem olduğunda karantina çadırımız var, karantina çadırına alınıyor." dedi.



“YAKLAŞIK 7 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ"



29 Mayıs'tan itibaren yaklaşık 7 milyon lira idari para cezası kesildiğini açıklayan Karaca, “ Yol kontrollerinde şu ana kadar yaklaşık bin 500 büyükbaş, 4 bin civarında da küçükbaş hayvanın geçişine izin vermedik, karantina ünitesine aldık ve yaklaşık 7 milyon lira idari para cezası uyguladık." dedi.



Kurban hareketleri yoğunlaştığı için 29 Mayıs'tan itibaren denetimleri sıklaştırdıklarını ifade eden Karaca, çalışmaların son gün kadar devam edeceğini söyledi.

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