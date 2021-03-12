İstanbul'da kuru yük gemisi yan yattı

Kartal'da hukuki sebeplerle rıhtıma bağlı olan 103 metrelik kuru yük gemisi olumsuz hava şartları nedeniyle yan yattı.

İHA - NTV Haber 12.03.2021 - 09:45

İstanbul'da kuru yük gemisi yan yattı

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İstanbul Kartal eski Kumcular İskelesi'nde rıhtıma bağlı olan Boras isimli gemi, İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle yan yattı.

Uzun süredir rıhtıma bağlı olan gemiden herhangi bir yakıt sızıntısı ya da çevreyi kirletecek bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.

1984 yılında yapılan 103 metrelik geminin devam etmekte olan hukuki şartlar sebebiyle yerinden hareket ettirilemediği öğrenildi.

Boras isimli geminin hukuki şartları sonuçlandırıldıktan sonra hurdaya satışı yapılacağı öğrenildi.

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