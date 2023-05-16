İstanbul'da kuryeye satırlı saldırı

İstanbul Fatih'te bir sürücü, kendisinden yol isteyen kuryeye satırla saldırdı. Kurye olay nedeniyle işten çıkarıldı. Polis satırlı saldırganı arıyor.

İstanbul'da kuryeye satırlı saldırı

'un Fatih ilçesi Şehremini'nde bir köftecide kuryelik yapan Sefa Akyüz, geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde siparişi verdikten sonra iş yerine dönmek için yola koyuldu.

Kurye trafik ışıklarına geldiğinde duran iki aracın arasından geçmek için otomobil sürücüsü Sedat Y.‘den yol istedi.

Ancak sürücü, kuryeye küfür ederek karşılık verdi.

İstanbul'da kuryeye satırlı saldırı - 1

Ardından aracından inen sürücü, genci yumruklayarak dövdü. Aracının bagajından satır alan saldırgan, gence saldırdı.

HEM DÖVÜLDÜ HEM İŞİNDEN OLDU

Araya girenler tarafından kurtulan genci takip eden saldırgan dükkana kadar gelip hakaret etti. Bu nedenle işinden atılan Sefa Akyüz, sürücüden şikayetçi oldu.

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