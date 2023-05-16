İstanbul'da kuryeye satırlı saldırı

İstanbul'un Fatih ilçesi Şehremini'nde bir köftecide kuryelik yapan Sefa Akyüz, geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde siparişi verdikten sonra iş yerine dönmek için yola koyuldu.
Kurye trafik ışıklarına geldiğinde duran iki aracın arasından geçmek için otomobil sürücüsü Sedat Y.‘den yol istedi.
Ancak sürücü, kuryeye küfür ederek karşılık verdi.
Ardından aracından inen sürücü, genci yumruklayarak dövdü. Aracının bagajından satır alan saldırgan, gence saldırdı.
HEM DÖVÜLDÜ HEM İŞİNDEN OLDU
Araya girenler tarafından kurtulan genci takip eden saldırgan dükkana kadar gelip hakaret etti. Bu nedenle işinden atılan Sefa Akyüz, sürücüden şikayetçi oldu.