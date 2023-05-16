İstanbul'da kuryeye satırlı saldırı

Ardından aracından inen sürücü, genci yumruklayarak dövdü. Aracının bagajından satır alan saldırgan, gence saldırdı.



HEM DÖVÜLDÜ HEM İŞİNDEN OLDU



Araya girenler tarafından kurtulan genci takip eden saldırgan dükkana kadar gelip hakaret etti. Bu nedenle işinden atılan Sefa Akyüz, sürücüden şikayetçi oldu.

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