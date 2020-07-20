İstanbul'da kuyumcu kuryesine gasp

İstanbul'da bir kuyumcuda kurye olarak çalışan Vehbi A., Sultanbeyli'den para ve altından oluşan kargoyu alarak otomobille yola çıktı.



Ümraniye Tantavi Mahallesi Mavera Caddesi'nde seyir halindeki Vehbi A.'nın aracının önü, burada içerisinde maskeli ve silahlı kişilerin bulunduğu başka bir otomobil tarafından kesildi.

120 BİN LİRA PARA VE 2 KİLO ALTIN ÇALINDI



Söz konusu araçtan inen iki kişi havaya ateş ederek Vehbi A.'nın otomobilinin kapısını açıp buradaki para ve altınların bulunduğu çantayı alarak kaçtı.



İhbar üzenine olay yerine gelen polis ekipleri, 120 bin lira ile 2 kilogram altını çaldığı belirtilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.