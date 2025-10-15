Aniden tezgaha zıplayıp 1 kilo altını çaldılar, 1450 kilometre uzakta yakalandılar

KARS'TA YAKALANDILAR



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, soyguncuların kullandığı otomobil Sultangazi'de terk edilmiş halde bulundu.



Yapılan teknik takibin ardından şüphelilerin sahte kimliklerle yolcu otobüsüne binerek İstanbul'dan Ağrı'ya gittikleri tespit edildi.



Jandarma ile birlikte yapılan ortak operasyonda şüpheliler Ağrı'ya giden otobüsü Kars'ta durdurdu.



Otobüsle Ağrı'ya kaçmaya çalışan Azerbaycan uyruklu beş şüpheli yakalanarak İstanbul'a getirildi.



İLK VUKUATLARI DEĞİL



Şüphelilerin soygundan birkaç gün önce birkaç defa iş yerinin önüne gelerek keşif yaptıkları da tespit edildi.



Yapılan incelemede şüphelilerden Süphan H.'nin 29 Ağustos'ta Başakşehir'deki TIR gaspı olayının da faili olduğu belirlendi.



Yaklaşık 2 milyon 500 bin liranın çalındığı olayla ilgili daha önceden de bir kişinin yakalanarak tutuklandığı belirtildi.



Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Azerbaycan uyruklu beş şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.