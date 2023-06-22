İstanbul'da laf atma kavgası: 1 ölü

İstanbul Esenyurt'ta gençlerin laf atma kavgası kanlı bitti. Kavga sonrası geri dönüp gençlerin üzerine ateş açan saldırganlar 1 kişinin ölümüne 1 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Saldırganlar gözaltına alındı.

İstanbul'da laf atma kavgası: 1 ölü

İstanbul'un Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde kavga çıktı.

İddiaya göre Arda G. isimli genç, sokakta yürüyen bir kadına laf attı. Kadının bağırması üzerine esnaf Mehmet Ali Tanyıldız, Arda G. ile kavga etti.

Olay yerinden uzaklaşan Arda G., bir süre sonra kardeşi Mete G. ile geri döndü. Mete G., esnaf Tanyıldız'ın göğsüne ateş ederek ağır yaraladı.

İstanbul'da laf atma kavgası: 1 ölü - 1

Mısır uyruklu esnaf Zakaria Ali A. ise Mete G.'nin bacağına ateş ederek yaraladı.

Hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Tanyıldız hayatını kaybetti.

Polis, olaya karışan Mete G. ve Arda G.'yi gözaltına aldı.

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