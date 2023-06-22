İstanbul'da laf atma kavgası: 1 ölü

İstanbul'un Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde kavga çıktı.

İddiaya göre Arda G. isimli genç, sokakta yürüyen bir kadına laf attı. Kadının bağırması üzerine esnaf Mehmet Ali Tanyıldız, Arda G. ile kavga etti.

Olay yerinden uzaklaşan Arda G., bir süre sonra kardeşi Mete G. ile geri döndü. Mete G., esnaf Tanyıldız'ın göğsüne ateş ederek ağır yaraladı.

