İstanbul'da lastik deposunda yangın

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi'ndeki 3 bin metrekare kapalı alana sahip lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Kısa sürede büyüyen alevler, deponun yanındaki tekstil atölyesine sıçradı.



Ekiplerin soğutma ve dumanın tahliyesi için çalışmaları devam ediyor.

Yoğun dumana neden olan yangına itfaiye ekipleri, 53 araç ve 133 personelle müdahale etti.



Müdahale sırasında yanan lastik deposundan ara ara patlama sesleri duyuldu.



Fabrika 3 bin metrekare kapalı alana sahip.

Alevlerin çevredeki iş merkezleri ve depolara sirayet etmemesi için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.