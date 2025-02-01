İstanbul'da lastik deposunda yangın

İstanbul Çekmeköy'de lastik deposundan tekstil atölyesine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'da lastik deposunda yangın

'un Çekmeköy ilçesi Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi'ndeki 3 bin metrekare kapalı alana sahip lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, deponun yanındaki tekstil atölyesine sıçradı.

İstanbul'da lastik deposunda yangın - 1 Ekiplerin soğutma ve dumanın tahliyesi için çalışmaları devam ediyor.

Yoğun dumana neden olan yangına itfaiye ekipleri, 53 araç ve 133 personelle müdahale etti.

Müdahale sırasında yanan lastik deposundan ara ara patlama sesleri duyuldu.

İstanbul'da lastik deposunda yangın - 2 Fabrika 3 bin metrekare kapalı alana sahip.

Alevlerin çevredeki iş merkezleri ve depolara sirayet etmemesi için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği kontrol altına alınarak söndürüldü.

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