İstanbul'da lastik fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor
İstanbul Çekmeköy'de bir lastik fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi'nde bulunan ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin yanı sıra ambulans sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Fabrika 3 bin metrekare kapalı alana sahip.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Haber
- İstanbul
- Yangın
- Son Dakika Haberleri