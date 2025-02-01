İstanbul'da lastik fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor

İstanbul Çekmeköy'de bir lastik fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

İstanbul'da lastik fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor

'un Çekmeköy ilçesi Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi'nde bulunan ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple çıktı.

İstanbul'da lastik fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor - 1 Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin yanı sıra ambulans sevk edildi.

itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İstanbul'da lastik fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor - 2 Fabrika 3 bin metrekare kapalı alana sahip.

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