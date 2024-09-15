İstanbul'da LGBT karşıtı miting

İstanbul'da aileler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen mitingde, aile yapısını bozan cinsiyetsizleştirmeye yönelik konuşmalar yapıldı.

İstanbul'da LGBT karşıtı miting

'da düzenlenen etkinlikte konuşmacılar, ailenin korunmasına vurgu yaptı.

Prof Dr. Nevzat Tarhan, "Fransa'da olimpiyat açılışındaki o görüntüler cinsiyetsizlik propagandasının aslında küresel bir proje olduğu organize bir kötülükle insanlığın karşı karşıya olduğunu gördük." diye konuştu.

Reka Szilagyi, "LGBT'nin alemize ve insanlara bulaşmasına izin vermeyelim." ifadeseni kullanırken, Merve Gülcemal, "Evlatlarımızı çok sevelim. Sevginizi onlara hissettirin." dedi.

Avukat Cüneyt Altıparmak ise "Sadece LGBT tehditi altında değiliz hayasızca bir akın var. Müstehcenlik sıradanlaşıyor. İnsanların kanıksadığı bir duruma dönüşüyor." diye konuştu.

Mitingte çocukların da olumsuz etkilendiği vurgusu yapan konuşmacılar ailenin korunması talebinde bulundu.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan kalabalık, mitingin ardından Saraçhane'den Beyazıt Meydanı'na doğru yürüyüş yaptı.

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