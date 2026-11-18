İstanbul'da lodos alarmı. Tahminler değişti, rüzgar uçuracak
18.11.2026 10:30
Son Güncelleme: 18.11.2026 10:30
Valilik vatandaşları tedbirli olmaları için uyardı.
Kuvvetli lodosun etkili olduğu İstanbul'da rüzgarın hızı öğle saatlerinden itibaren 75 kilometreye çıkacak. Lodosun yarın şiddetini artırması ve 85 kilometreye çıkması bekleniyor.
Marmara ve Ege Bölgesi'nde lodos fırtınası yaşanıyor.
Düne göre şiddetini artıran lodos bugün İstanbul'da sert eserek günlük yaşamı olumsuz etkileyecek.
Lodos fırtınası nedeniyle sıcaklıkların 19-22 derece aralığında olacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ve İstanbul Valiliği'nden cuma akşamı da kapsayan uyarı yapıldı.
85 KİLOMETRE HIZA KADAR ÇIKACAK
AKOM, İstanbul'da lodos etkili rüzgarın bugün öğle saatleri itibarıyla şiddetini artıracağı ve rüzgarın hızının saatte 75 kilometreye çıkacağını bildirdi.
Cuma erken saatlerden itibaren kısa süreli hamlelerle fırtınanın kuvvetleneceği ve hızının saatte 85 kilometreye çıkacağını duyuran AKOM, lodos fırtınasının cuma akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağını da belirtti.
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor.
VALİLİK: TEDBİRLİ OLUNMALI
İstanbul Valiliği, bugün etkisini artırması ve perşembe öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.
Rüzgarın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
12 İL İÇİN SARI KOD
MGM, 12 il için de sarı kod verdi.
Sarı kod verilen iller, kuvvetli yağış ve lodosa karşı uyarıldı.
Meteorolojinin son verilerine göre 12 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
İşte sarı kod verilen iller:
“Bilecik, Bursa, Edirne, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kahramanmaraş, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Osmaniye”
Lodos nedeniyle bugün Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları'nın seferlerinde iptaller yaşandı.
DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ
Kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu. Lodos nedeniyle bugün Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları'nın seferlerinde iptaller yaşandı.
BUDO işletmesinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok seferin iptal edildiği duyuruldu.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre;
11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas),
13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya),
16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
İDO DA İPTAL SEFERLERİNİ DUYURDU
İDO da olumsuz hava koşulları bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
İşte iptal edilen seferler:
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa
ŞEHİR HATLARI'NDA DA İPTALLER VAR
Şehir Hatları da elverişsiz hava koşulları nedeniyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı ve Büyükada-Sedef Adası seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını açıkladı.
Ayrıca, Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacak.
GÖKÇEADA VE BOZCADA SEFERLERİ
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle bugün bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Kabatepe- Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 13.00, 17.00 seferleri, Gökçeada'dan saat 11.00, 15.00 seferleri yapılamayacak. Geyikli- Bozcaada hattında ise Geyikli’den saat 15.00, 19.00 seferleri, Bozcaada’dan saat 14.00, 18.00 seferleri iptal edildi.