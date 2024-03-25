İstanbul’da lodos fırtınası: Bazı vapur seferleri iptal

İstanbul’da bugün lodos fırtınası var.
Kentte öğle saatlerinden itibaren yağmur da bekleniyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmara Denizi’nde yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamaya göre, Sedef Adası-Büyükada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş ve Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada arasındaki seferler, elverişsiz hava koşulları sebebiyle yapılamayacak.
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