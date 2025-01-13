İstanbul'da lüks araçlar suya gömüldü
Sarıyer'de lüks araçların park edildiği alan, tahliye edilmeyen yağmur sularıyla doldu. Sıfır kilometre araçlar kısmen suya gömülürken o anlar cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Sarıyer Ayazağa'da Vadi İstanbul'un karşısındaki bir şantiye alanında yer alan sıfır kilometre araçlar, sağanak yağışla birlikte park alanında sular altında kaldı. Şantiyedeki bir kepçenin gider açmasının ardından araçların bulunduğu alandaki su boşaltıldı.
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