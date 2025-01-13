İstanbul'da lüks araçlar suya gömüldü

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Sarıyer Ayazağa'da Vadi İstanbul'un karşısındaki bir şantiye alanında yer alan sıfır kilometre araçlar, sağanak yağışla birlikte park alanında sular altında kaldı. Şantiyedeki bir kepçenin gider açmasının ardından araçların bulunduğu alandaki su boşaltıldı.