İstanbul'da lüks araçlardan konsol hırsızlığı: 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da, 7 ilçede lüks araçlardan konsol hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul'da lüks araçlardan konsol hırsızlığı: 2 kişi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Sultangazi, Gaziosmanpaşa'da bulunan 33 lüks araçla ilgili konsol hırsızlığı şikayetlerinin ardından çalışma başlattı.

Şüpheli olduğu belirlenen Fazlı K. (41), Ferhat S. (44) Kartal'da çaldıkları bir araçla gittikleri Sultangazi'de yakalandı. Daha sonra hırsızlıkla ilişkili olduğu belirlenen P. Ç. (47) de gözaltına alındı.

Fazlı K. ile Ferhat S'nin ikamet ve iş yerlerinde 4 hayalet gösterge, 3 NBT ekran, 2 NBT ekran beyni, 2 joystick ele geçirildi.

Şüphelilerden Fazlı K'nin 44 suç kaydı ile 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, Ferhat S'nin 17 suç kaydı, P. Ç'nin ise 113 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fazlı K. ile Ferhat S. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, zanlılardan P. Ç. ise savcılıkça serbest bırakıldı.

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