İstanbul'da M3 Metro Hattı'nda arıza: Yoğunluk oluştu

İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da M3 Metro Hattı'nda arıza: Yoğunluk oluştu

M3 Bakırköy Sahil ile Kayaşehir Merkez durakları arasında seferlerin yapıldığı hattında henüz belirlenemeyen sebeple teknik arıza meydana geldi.

SEFERLER ÇİFT TARAFLI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Seferler, İlkyuva durağından Bakırköy yönüne kontrollü olarak çift taraflı gerçekleştiriliyor.

Yetkililer ve güvenlik görevlileri, anonslarla bilgilendirdiği yolcuları ilgili yöne yönlendiriyor.

Arıza nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...