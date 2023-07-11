İstanbul'da maganda kurşunu dehşeti

"BEBEĞİMİZE DE GELEBİLİRDİ"



Ev sahibi Samet Kandemir, yaşanılan olaydan sonra hemen polise haber verdiklerini belirterek "Polis kontrolü sağladı ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Cam değişirken mermi çekirdeği yetkililere verilecek ve en kısa zamanda sonuca ulaşmasını temenni ediyoruz. Çok korktuk. Gecenin bir vakti evimizde otururken ne olduğunu anlayamadığımız bir yerden kör bir kurşun canımıza kast edebilirdi. Bebeğimize de gelebilirdi.” dedi.



Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin