İstanbul'da Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli’ni kapatan magandalar, araçlarıyla dakikalarca “dirft” yaptı.
Trafik güvenliğini tehlikeye atan şov önce tünel girişinde başladı. Caddeden seyreden araçları bir an olsun umursamayan magandalar, kentte adeta terör estirdi. Driftin ardından tünele giriş yapan magandalar burada da şov yapmaya devam etti.
Magandalar, yolun ortasında lüks araçlarını bırakarak inerken, diğer maganda ise aracıyla lastik yakarak ortalığı dumana boğdu.
Vatandaşların korna çalarak tepki gösterdiği magandalar ardından tünelden ayrıldı. Bir süre seyreden magandalardan biri bu kez TEM Otoyolu’nda metrelerce tampon sürterek kıvılcım çıkarttı.
Görüntüler sosyal medyadan da yayınlandı.
İŞTE O ANLAR...