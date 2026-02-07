İstanbul'da mahalle bakkalına silahlı saldırı
07.02.2026 03:07
Sultangazi'de gece yarısı maskeli iki kişi, bir mahalle bakkalına silahlı saldırı yaptı. Vurulan işyeri sahibinin daha önce de benzer bir saldırının hedefi olduğu ortaya çıktı.
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde maskeli 2 kişinin bir bakkala yönelik düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Olay gece saatlerinde 100. Yıl Mahallesi E Caddesi'nde meydana geldi. Bakkala giden yüzleri maskeli iki kişi, işyeri sahibi E.C'ye silahla ateş eti ve ardından koşarak kaçtı.
Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından ve karın boşluğundan vurulan E.C. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Aynı bakkalın bir süre önce yine kurşunlandığı ve E.C'nin polis korumasında tutulduğu öğrenildi.