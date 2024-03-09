İstanbul'da Mahzen-7 operasyonu: Organize suç örgütü çökertildi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını Muhammed Uray’ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.



Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "mala zarar verme (ikamet ve iş yerlerini kurşunlama)", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "silahlı tehdit" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri belirlendi.



Yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, uyuşturucu madde, 2 hassas terazi ile çok miktarda para ele geçirildi.