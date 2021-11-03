İstanbul'da mal sahibi kiracı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul'da mal sahibi ile kiracı arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.11.2021 - 07:56

İstanbul'da mal sahibi kiracı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

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Beykoz’da dün akşam saatlerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yenimahalle'deki Dr. Ömer Besim Paşa Caddesi’nde kiracıyla mal sahibi arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine mal sahibi S.E.H. tabancayla M.S.E. ve yanındakilere ateş etti.

M.S.E. hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Kaçan S.E.H. polisin çalışması sonucu yakalandı.

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