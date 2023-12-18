İstanbul’da manava haraç kurşunu: 2 yaralı

Evinden ekmek almak için çıktığında olayı gören Erkan Oruç, şüphelilere tepki gösterdi. Şüpheliler, Oruç’a da ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından karnından aldığı kurşun ile ağır yaralanan Oruç ve manav Bozan’ı ambulansla hastaneye kaldırdı.



Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polisin incelemesi sırasında yaralıların yakınları olay yerinde toplandı. Polis çevredekilerin dağılması için defalarca havaya ateş etti.



Polisin şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Ağır yaralanan Erkan Oruç’un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

“BİZ GÜNEŞLİ’NİN ÇETESİYİZ”



Olayı gören, Oruç’un yakın Mustafa Oruç, “‘Biz Güneşli’nin çetesiyiz, bu mahalleyi haraca bağladık’ diye bağırdılar. Manava gelip Cebrail Bozan’a, ‘Her ay 10 bin lira vereceksiniz’ dediler. Ardından manav tezgahını dağıtıp, ateş ettiler.” diye konuştu.