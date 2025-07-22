İstanbul'da manda kazası: Üç yaralı

İstanbul'da başıboş bir manda, zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy ilçesindeki Bolluca-İhsaniye Yolu Caddesi üzerinde yaşandı.

İddiaya göre, cadde üzerinde kontrolsüz şekilde yola çıkan sahipsiz bir mandaya ilk olarak seyir halindeki bir motosiklet çarptı.

Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlerin altına sıkıştı.

Ardından kazayı son anda fark eden bir ticari araç sürücüsü, kazaya karışmamak için manevra yapmak istedi ancak başaramayarak aynı mandaya çarptı.

Manda olay yerinde ölürken, kazaya karışan araçlarda da ağır maddi hasar oluştu.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazada üç kişi yaralanarak olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, cadde bir süreliğine trafiğe kapatıldı.