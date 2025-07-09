İstanbul'da marangozhane yangını

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Huzur Mahallesi İmam Çeşme Yolu Caddesi'ndeki marangozhanede, arızalanan kesim makinesi alev alarak yanmaya başladı.



Çevredeki vatandaşlar ve iş yeri çalışanlarının yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştığı alevler kısa sürede marangozhaneye yayıldı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangına müdahale sırasında yaralanan bir iş yeri çalışanına sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Yaralı, daha sonra kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.



Marangozhanede yangın nedeniyle hasar oluştu.