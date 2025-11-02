İstanbul'da maraton günü: Bazı yollar trafiğe kapalı

Spor İstanbul tarafından "Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu" sloganıyla düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu nedeniyle kentte bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Kademeli olarak kapatılan güzergahlar için sürücülere alternatif rotalar oluşturuldu.

İstanbul Valiliği daha önce yaptığı duyuruda, 2 Kasım Pazar günü saat 03.00 ve 06.00 itibarıyla maraton güzergâhları ve bağlantılı birçok noktanın program bitimine kadar trafiğe kapatılacağını duyurmuştu. Saat 03.00’te kapatılan yollar arasında; Güney Zincirlikuyu Ayrımı, Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası, Ünalan-Ataşehir-Sabuha Gökçen ayrımları, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılımı, Barbaros Bulvarı’nın D-100 katılımları, Sait Çiftçi varyantı, Kısıklı Caddesi Altunizade köprü katılımları, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü, Tophanelioğlu katılımı ve Ataşehir Kızıl Begonya Sokak bağlantıları yer aldı.

Valilik tarafından oluşturulan alternatif yollar Büyükdere - Balmumcu / Levent - Sarıyer ayrımı, Çamlıca bağlantı yolu, Ünalan - Ataşehir - Çamlıca aksı, Yıldız Posta - Esentepe yönü, Beşiktaş yönü ve Sarıyer istikameti mecburi yönlendirme noktaları olarak belirlendi.

Saat 06.00’da trafiğe kapanacak güzergâhlar ise şöyle: Rauf Orbay Caddesi’nin Florya ve Yenikapı yönleri, Sahil Kennedy Caddesi’nin Unkapanı-Bakırköy arası, Ankara Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Alemdar Caddesi, Divanyolu, Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yönlü), Reşadiye Caddesi (Sirkeci sahil yolu), Galata Köprüsü (iki yönlü), Avrasya Tüneli (çift yönlü), Havuzlu Kavşak alt geçidi ve Sultanahmet Atmeydanı çevresindeki tüm bağlantı yolları.

Bu yollara alternatif güzergâhlar ise Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Yeni Havalimanı Caddesi, Eski Havalimanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı ve D-100 Karayolu olarak açıklandı.