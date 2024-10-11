İstanbul'da maraton için geri sayım

İstanbul, bir kez daha maratona hazırlanıyor.



46. İstanbul Maratonu, bu yıl 100. yılını kutlayan Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlemesiyle 3 Kasım pazar sabahı gerçekleşecek.



Maratonda sporcular 42 ve 15 kilometre başta olmak üzere farklı kategorilerde yarışacak.



Saat 09.00'da başlayacak yarış için kent genelinde bazı yollar trafiğe kapatılacak ve öğle saatlerine kadar kademeli olarak açılacak.



"SPOR ŞEHRİ OLMASINI ARZULUYORUZ"



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu maratonun ve sporun İstanbul için önemine dikkat çekti. İstanbul'un binlerce yıllık medeniyete sahip bir şehir olduğunu belirten İmamoğlu, "İstanbul, sporun dünyadaki önemli merkezlerinden bir tanesi. Dünyada benzeri yok. Bir kıtadan diğer kıtaya geçen bir maratona sahip olması en önemlisi. Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu'nun, Avrupa'nın 6, dünyanın 30 Gold Label (Altın Kategori) yarışı arasında yer aldığını biliyoruz. Bu çok gurur verici. Bu çıtayı olabildiğince yukarıya taşımak hepimizin sorumluluğu." diye konuştu.



Böyle büyük bir organizasyonla İstanbul'un bir spor kenti olmasını arzuladıklarını dile getiren İmamoğlu, "Büyük kitlesel etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliği yapmak, bizim için bir gurur vesilesi. İstanbul'un, sporun hayatın içinde olduğu bir şehir olmasını arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

