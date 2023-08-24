İstanbul'da market çalışanına yumruklu saldırı

İstanbul'un Esenler ilçesi Havalimanı Mahallesi'ndeki bir markete giden kadın müşteri, görevlilerle marketin kapanış saatiyle ilgili tartışma yaşadı.
22 Ağustos'ta meydana gelen olayda marketin kapandığını söyleyen görevlilerle bir süre tartışan kadın, görevli M.K'ye yumruk attı.
Hastaneye giderek darp raporu alan M.K, kadın müşteriden şikayetçi oldu.
Bu arada, olay anı bir vatandaşın cep telefonu ve güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, kadın müşterinin tartıştığı kadın görevliye yumruklu saldırısı yer aldı.
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